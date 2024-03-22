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Afette yıkılan Galeria sitesi davası! 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis cezası

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 19:51
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria sitesi davasında 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine, 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
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