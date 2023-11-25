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Afet bölgesinde hastaneler yükseliyor! Depremin vurduğu 6 ilde 19 yeni hastane inşa ediliyor

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 09:15
Deprem bölgesinde yaralar hızla sarılıyor. Şehirler yeniden ihya edilirken sağlık altyapısı da ayağa kaldırılıyor. 6 ilde 19 yeni hastane inşa ediliyor. Peki hangi şehirlere kaç hastane yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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