22 Nisan 2023, Cumartesi
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Afet bölgesinde buruk bayram! Depremzedeler bayramı çadır ve konteyner kentlerde karşılıyor
Deprem bölgesindeki vatandaşlar hüzünlü bir bayram yaşıyor. Bölgede görevli olan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu bölgede çocuklara hediyeler ve bayram şekeri dağıttı. A Haber mikrofonlarına konuşan Numan Hatipoğlu, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Burası bizim yerleşimini sağladığımız yerlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın teşrifleriyle açılmıştı. Çok yakın bir zamanda tüm vatandaşlarımızı konteynerlerimize yerleştirmiş olacağız” dedi.