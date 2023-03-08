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AFAD’dan çarpıcı deprem raporu! Depremde hasar gören bina kamyonun üzerine bindi

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 10:01
AFAD, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili yeni bir rapor hazırladı. Raporda yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığına işaret edildi. Yönetmeliğe aykırı inşa edilen yapılar ile inşaatta malzeme seçimi ve işçilik hatası da yıkım sebepleri arasında yer alıyor. Öte yandan İskenderun’da depremde hasar gören bina kamyonun üzerine bindi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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