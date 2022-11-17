17 Kasım 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Polise silahlı saldırı | Yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz...
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 2018 yılında örgütün merkezi konumundaki Kandilli'deki villaya düzenlenen operasyon sırasında çekilen ve dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere evde bulunan yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ile sanık Mert Sucu'nun ateş ettiği polislerin vurulmasının ardından yaşanan hareketlilik yansıdı.