Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin sır ölümünün üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye'de bazı önemli isimlerin peş peşe yaşamını yitirdiği ve "karanlık yıl" olarak anılan 1993'te, 44 yaşında vefat eden Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak biliniyordu. Hiç bir şeyden korkmayan Adnan Kahveci, tüm yıldırma ve tehditlere rağmen güçlü Türkiye için önemli mesajlar veriyordu. En önemlileri ise Anayasa ve Kürt meselesiyle ilgili olanlardı. "Demokrasiye ve tartışmaya açık olmalıyız" mesajı veren Kahveci, bir liderin nasıl olması gerektiğini de tek tek anlatıyordu. Kendisine 'Neden bu konuya bulaşıyorsun, gündeme getirmekle siyasi hayatın biter' uyarılarına "Eğer Kürt sorununa ciddi teşhis konmaz, herkes korkup sessiz kalırsa Türkiye felakete doğru gidecektir" yanıtını veriyordu. İşte Adnan Kahveci'nin Anayasa ve Kürt meselesiyle ilgili çarpıcı mesajları...

Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin sır ölümünün üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye'de bazı önemli isimlerin peş peşe yaşamını yitirdiği ve "karanlık yıl" olarak anılan 1993'te, 44 yaşında vefat eden Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak biliniyordu.

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sadece Kahveci çiftinin oğulları Cihan Kahveci sağ kurtuldu.

Yaşama veda ettiğinde 44 yaşında olan Adnan Kahveci, yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullanan biri" olarak biliniyordu.

ADNAN KAHVECİ'NİN ÖLÜMÜ VE SONRASI İDDİALAR

Türkiye'de 1993'te meydana gelen şüpheli ölümler dikkate alındığında, Kahveci'nin yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, ölümüne ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin o dönemde kritik sorunlarına ciddiyetle eğilen bir siyasetçisinin ölümü soru işaretlerini de beraberinde getiriyordu.

ANAYASA VE KÜRT MESELESİ

Keza, Adnan Kahveci tam da o günlerde, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak gördüğü Kürt meselesinin çözümünde radikal tedbirler öneriyordu.

Siyasi ve askeri hataları, derin devleti ve demokratikleşme sorununu her fırsatta dile getiriyordu.

Kahveci, genç yaşta yürüttüğü siyasi çalışmalar, dürüst kişiliği ve idealleri ile kısa sürede adından söz ettiren bir kişiydi. Cesur ve kararlı duruşuyla dikkat çekiyordu. Bu duruşu, onu üniversitedeki görevinden sonra İçişleri Bakanlığı'na çekecekti. Bakan Korkut Özal'ın 'davet' telefonu sonrası ise teknik danışmanlık görevini kabul etti ve siyasi hayatının kapısını araladı. Adnan Kahveci, istihbarat elektroniği uzmanıydı. Başarılarla dolu kariyeri; onu, Türk siyasetine damga vurmuş bir ismin, Turgut Özal'ın yakınına getiriyordu.

Türkiye'nin karanlık bir dehlize atılmak istendiği 90'lı yıllarda, cesur duruşunu bir kez daha öne çıkararak Kürt meselesine yönelik kapsamlı bir rapor hazırlamaya karar verdi. Anaysa ile ilgili önemli mesajlar verdi ve yapılması gerekenleri anlattı.

TÜRKİYE'NİN "KARANLIK" YILLARI

Onu harekete geçiren ise, 1991 ve 1992 yıllarında, nevruz provokasyonlarında yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylardı.

O yıllar Türkiye'nin yangın yıllarıydı. Birlikte olma ihtiyacının en çok hissedildiği, ancak birlikteliği sağlamanın bir o kadar da zor göründüğü günlerdi. Devletin çatısı çatırdıyor, yangın bacayı sarıyordu. Üstelik durumun ciddiyetinin farkında olan sadece birkaç kişi vardı.

Adnan Kahveci, Özal'ın söz ettiği o değişimi gerçekleştirmek için çalışmalarına hız veriyor, Kürt meselesini raporlaştırdığı için de üstü örtülü tehditlere maruz kalıyordu.

Kendisine 'Neden bu konuya bulaşıyorsun, gündeme getirmekle siyasi hayatın biter' uyarılarına "Eğer Kürt sorununa ciddi teşhis konmaz, herkes korkup sessiz kalırsa Türkiye felakete doğru gidecektir" yanıtını veriyordu.

Şüphesiz ki; halkın içinden gelmiş olması, onun, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi sorunlarını doğru tahlil etmesindeki en büyük avantajıydı.

Türkiye'ye "birlik" mesajları verirken Turgut Özal gibi, Eşref Bitlis gibi 90'lı yıllarda fail-i meçhul cinayetlere kurban giden devlet adamları gibi o da tehdit altında olduğunu biliyordu.

5 şubat 93'te ölümüyle sonuçlanan trafik kazası öncesine kadar da dik duruşunu koruyan bir devlet adamı olarak tarihe adını yazdırdı.





ADNAN KAHVECİ KİMDİR? İŞTE DİKKAT ÇEKEN YAŞAMI...

1949'da Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Kahveci, ilkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birincilik kazandı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesini birincilikle bitiren Kahveci, yine birincilikle İstanbul Üniversitesini kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam eden Kahveci, 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi oldu. ABD'de Missouri Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Kahveci, daha sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Akademik hayatı sonrası İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'a danışmanlık yapan Kahveci, siyasete de ısınmaya başladı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası Turgut Özal'a yaptığı danışmanlıkla siyasi hayatta adından övgüyle söz ettiren Kahveci, 1983'te ANAP'ın kurucu kadroları arasında yer aldı.

1987 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen Kahveci, 18 ve 19. dönem milletvekilliği görevini üstlendi.

Bu süreçte, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Adnan Kahveci, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da Maliye Bakanı olarak atandı.

TEKNOLOJİ VE BİLİME MERAKLIYDI



Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözümleriyle dikkatleri üzerine çeken Kahveci, Özal'ın çok sevdiği ve güvendiği isimler arasında yer aldı.

"Harika çocuk" olarak da bilinen Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle isminden söz ettirdi.

Kahveci, sanayi ve istihdam başta olmak üzere pek çok alandaki çalışmalar ve yolsuzlukların üzerine kararlı şekilde gitmesi nedeniyle sevilen siyasi kişilerinden biri oldu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a "Kürt sorununun çözümü"ne yönelik bir rapor hazırlayan Kahveci'nin buradaki "demokratikleşme" vurgusu dikkati çekti.

Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirerek bunun patentini de aldı.

DİKKAT ÇEKEN ÖLÜMLER OLDU



Türkiye'de bazı isimlerin 1993'te peş peşe hayatlarını kaybetmeleri, bu yılın "karanlık bir yıl" olarak anılmasına neden oldu. Bu dönemde gerçekleşen cinayetler, saldırılar, şüpheli trafik ve uçak kazaları hala esrarını koruyor.

Gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın suikasta uğradığı, Madımak olayları, Başbağlar katliamı ve 33 askerin şehit edilmesi olaylarının yaşandığı bu dönemde, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve Binbaşı Cem Ersever hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını artırdığı 1993'te ayrıca çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.