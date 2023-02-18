18 Şubat 2023, Cumartesi
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Adıyaman'da altyapı onarımı! Gölbaşı ilçesi hariç tüm ilçeleri doğalgaz verildi
Deprem bölgesi Adıyaman'da doğalgaz altyapısı da onarılıyor. Gölbaşı ilçesi hariç tüm ilçeleri gaz verildi. Şehir merkezinin ise yüzde 20'si gaza tekrar kavuştu. Gelişmeleri ve gaz verim sürecini A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Akmercan Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer anlattı.