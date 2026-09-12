15 yıllık sır perdesi aralanıyor! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Eski MİT Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada kritik aşamaya gelindi. Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu yönündeki iddiaların araştırıldığı soruşturma kapsamında bugün fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek. Mezardan alınacak örnekler üzerinde yapılacak Adli Tıp ve toksikoloji incelemeleriyle, ölüm öncesinde kullanılan ilaçlara ilişkin iddiaların aydınlatılması ve soruşturmadaki şüphelerin netleştirilmesi bekleniyor. Dosya kapsamında daha önce cezaevi personeli ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli tutuklanmıştı.