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Adana'da korkutan deprem! Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan A Haber’de son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 09:37
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, metruk bir ev hasar gördü. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan A Haber’de son durumu anlattı. Özgan, “Hasar var. Birkaç ev var ama can kaybımız yok Allah’a şükür. Ekiplerimiz şu anda tarıyorlar. İnşallah can kaybımız yoktur diye temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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