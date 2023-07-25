Adana'da korkutan deprem! Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan A Haber’de son durumu anlattı

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, metruk bir ev hasar gördü. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan A Haber’de son durumu anlattı. Özgan, “Hasar var. Birkaç ev var ama can kaybımız yok Allah’a şükür. Ekiplerimiz şu anda tarıyorlar. İnşallah can kaybımız yoktur diye temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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