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Adana'da Kent Meydanı Projesi yılan hikayesine döndü

A Haber
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Giriş: 09.10.2021 09:49
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde kent meydanı yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu proje adeta yılan hikayesine döndü. Peki yaklaşık 5 yıl önce başlatılan proje neden tamamlanamadı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, "Burası 2014 yılında şu an Büyükşehir Belediye Başkanı olan dönemin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 1 ihaleyle proje yarışması yaptırıyor ve burası kent meydanı olarak yarışmadan sonra 3 defa projeyi değiştirerek şu an gördüğümüz ne olduğu belirsiz bir yapıya büründü." ifadelerini kullandı.
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Proje yılan hikayesine döndü
Proje yılan hikayesine döndü
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