Adana'da Kent Meydanı Projesi yılan hikayesine döndü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde kent meydanı yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu proje adeta yılan hikayesine döndü. Peki yaklaşık 5 yıl önce başlatılan proje neden tamamlanamadı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, "Burası 2014 yılında şu an Büyükşehir Belediye Başkanı olan dönemin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 1 ihaleyle proje yarışması yaptırıyor ve burası kent meydanı olarak yarışmadan sonra 3 defa projeyi değiştirerek şu an gördüğümüz ne olduğu belirsiz bir yapıya büründü." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN