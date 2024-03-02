02 Mart 2024, Cumartesi
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Adana merkezli 20 ilde Sibergöz-23 operasyonu! 146 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.