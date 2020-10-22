Adana Büyükşehir Belediyesi projeleri durdurdu halk perişan oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar geçtiğimiz yıl başlayan projeleri durdurdu. Milyonluk yatırımlar çürümeye terk edilirken, üst geçitler tamamlanmadığı için vatandaşlar her gün ölümle burun buruna geliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar, 30 Mart'taki yerel seçimlerin ardından kamu projelerini durdurdu. Adana halkı bitmek bilmeyen, durdurulan projelerden dolayı Karalar'a tepki gösterdi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNALAR

Özellikle üst geçitlerin tamamlanmamasından dolayı yaşlılar ve çocuklar araç trafiğinin olduğu yollarda ölümle burun buruna geliyor.

Adana halkı, "Üst geçitlerin projeleri durdu, yaşlılar ve çocuklar karşı yola nasıl geçecek? Ölümle yaşam arasında gidip geliyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.