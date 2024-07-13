Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de: Darbeleri unutmayacağız, unutturmayacağız tekrarlanmaması için

Hain darbe girişiminin sembol noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden A Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ve dünyanın önemli Müslüman liderlerinden Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in "Unutmayınız, unutursanız soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan Bakan Tunç, "Darbeleri unutmayacağız bir kez daha tekrarlanmaması için." dedi. Bakan Tunç, ABD'nin FETÖ iade dosyalarını cevapsız bıraktığını belirterek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN