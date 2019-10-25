Adalet Bakanı Gül: Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli |Video
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili açıklama yaptı.
Akçakale'de konuşan Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak" dedi.
32 YPG'Lİ TUTUKLANDI
Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.
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