26 Ocak 2023, Perşembe
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı: YSK en güvenilir kurumlar arasında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında açıklamasının tartışıldığını belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvursak YSK gelecek hukuka, Anayasa'ya uygun karar verecek" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan bu açıklamalara yanıt geldi. Bakan Bozdağ, “YSK en güvenilir kurumlar arasında gelir yüz akıdır. Seçimleri siyasi partiler yapar YSK organize eder. Seçim Kanunu’na göre hile hurda yapılması imkansızdır. Başarısızlığa şimdiden bahane arıyorlar. YSK'ya yapılan saldırılar haksızlık. Kılıçdaroğlu YSK'nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.” dedi.