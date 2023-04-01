01 Nisan 2023, Cumartesi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: AYM'ye taşımak beyhude bir arayış
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden algı operasyonu çeken muhalefete tepki gösterdi. Bozdağ, "YSK'nın kararı anayasaya uygun doğru ve uygun bir karardır. AYM'ye taşımak beyhude bir arayıştır." ifadelerini kullandı.