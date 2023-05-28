28 Mayıs 2023, Pazar
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2’nci turunda oyunu kullandı