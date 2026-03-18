Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iftiralarına yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mal varlığı üzerinden hedef aldığı iftiralara ve meclis kürsüsünden salladığı belgelere zehir zemberek açıklamalarla yanıt verdi. Özel’in gösterdiği evrakların tamamen "sahte ve düzmece" olduğunu belirten Bakan Gürlek, bu algı operasyonunun arkasında yatan asıl amacın, CHP içindeki rüşvet çarkını ve Muhittin Böcek skandalını örtbas etmek olduğunu vurguladı.