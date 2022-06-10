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Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan'ın sert mesajları Yunanistan'da nasıl yankılandı?

Başkan Erdoğan, "Şaka yapmıyorum, aklını başına al" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a sert mesajlar verdi. Erdoğan'ın sert uyarıları sonrası Yunanistan'da neler oluyor? Neler konuşuluyor? Yunanistan'ın yeni hamlesi ne olacak? Başkan Erdoğan'ın adalar mesajı Yunanistan'da nasıl yankılandı? Adalara askeri herekat olur mu? Ege'deki Yunan provokasyonu sahada mı, masada mı bitecek? Yunanistan'daki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.06.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 11:27
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Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan’ın sert mesajları Yunanistan’da nasıl yankılandı?

Başkan Erdoğan'ın, "Rusya'ya değil, Türkiye'ye karşı kuruluyor" dediği, Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısı 4 yeni üsle 9'a çıktı. ABD, Dedeağaç'a 2021 Temmuz'unda 400 tank ve zırhlı araç sevk etmişti.

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Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan’ın sert mesajları Yunanistan’da nasıl yankılandı?

Adalarla ilgili ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan 1960'tan beri adaları silahlandırıyor. Gerekli uyarıları yaptık. BM'ye iki mektup gönderdik. Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. " demişti.

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Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan’ın sert mesajları Yunanistan’da nasıl yankılandı?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdığı İstanköy, Keçi ve İstanbulya adalarına gitmişti.

Türkiye'nin kara suları içinde bulunan ve silahlandırılması yasak olan Keçi Adası'nda bir kayanın üzerine çizilmiş Yunan bayrağının fotoğrafını paylaştı.

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Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan’ın sert mesajları Yunanistan’da nasıl yankılandı?

"ŞAKA YAPMIYORUM, SONU FELAKET OLUR"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı sonrasında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Başbakan Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Onları aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Sonu felaket olur" ifadelerini kullandı.

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Adalara askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan’ın sert mesajları Yunanistan’da nasıl yankılandı?

Yunanistan'ın yeni hamlesi ne olacak? Erdoğan'ın sert uyarıları sonrası Yunanistan'da neler oluyor? Neler konuşuluyor? Adalara askeri herekat olur mu? Ege'deki Yunan provokasyonu sahada mı, masada mı bitecek?

Yunanistan'daki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.