Metropollerde motosiklet kazaları alarm veriyor! Uzman isim uyardı: Sadece ehliyet almak yetmez

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motosiklet kazaları gündemdeki yerini korurken, uzmanlar sürücüleri ileri sürüş eğitimi ve koruyucu ekipman konusunda uyarıyor. İzmir'de 8 binin üzerinde ölümlü ve yaralanmalı kazanın kayıtlara geçtiği belirtilirken, İleri Sürüş Eğitmeni Aybars Yüce, yalnızca ehliyet almanın yeterli olmadığını vurguladı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, Yüce ile motosiklet kazalarının nedenlerini ve alınması gereken önlemleri konuştu.