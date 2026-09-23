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Metropollerde motosiklet kazaları alarm veriyor! Uzman isim uyardı: Sadece ehliyet almak yetmez
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Metropollerde motosiklet kazaları alarm veriyor! Uzman isim uyardı: Sadece ehliyet almak yetmez

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motosiklet kazaları gündemdeki yerini korurken, uzmanlar sürücüleri ileri sürüş eğitimi ve koruyucu ekipman konusunda uyarıyor. İzmir'de 8 binin üzerinde ölümlü ve yaralanmalı kazanın kayıtlara geçtiği belirtilirken, İleri Sürüş Eğitmeni Aybars Yüce, yalnızca ehliyet almanın yeterli olmadığını vurguladı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, Yüce ile motosiklet kazalarının nedenlerini ve alınması gereken önlemleri konuştu.

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