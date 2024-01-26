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Açılış Başkan Erdoğan'dan! Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı hizmete giriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 10:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan ‘Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’ açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.
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