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'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak! Hasarlı binadan eşya tahliyesi nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 15:11
Hatay'daki 6, 4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 6 kişiden 5'i eşya için girdiği binanın enkazında kaldı. Bölgede artçı sarsıntılar nedeniyle evlerin yıkılma riski büyük. AFAD "Acil yıktırılacak" ve "Ağır hasarlı" yapılara girilmemesi konusunda uyarısını tekrarladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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