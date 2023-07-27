27 Temmuz 2023, Perşembe
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Açık Deniz Teknolojileri Merkezi! Türkiye’nin geleceği öğrencilere 4 bin 500 TL burs
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda açılan Açık Deniz Teknolojileri Merkezi ile doğalgaz ve petrol alanında nitelik insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. Peki mezun olan öğrencileri neler bekliyor? İşte tüm detaylar...