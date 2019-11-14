Abraham Wagner'den kritik FETÖ, ABD ve Türkiye açıklaması!

Amerikan Güvenlik Uzmanı Prof. Abraham Wagner, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin süreci A Haber'e değerlendirdi. FETÖ elebaşının Türkiye’de yargılanması gerektiğini belirten Wagner, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaşananların perde arkasını anlattı. Röportajda çarpıcı ifadeler kullanan profesör Wagner, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri hedef alan ABD’deki derin devleti işaret etti. Türkiye’nin ABD açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Wagner, “Türkiye NATO’nun kilit ülkesidir” dedi. Ayrıca Abraham Wagner, bölgede Türkiye’nin oyun değiştirici özelliğine de dikkat çekti ve Türkiye’den övgü ile söz etti. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı...