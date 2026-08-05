Terörsüz Türkiye için yasa teklifi Meclis'te

AK Parti, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin uygulanabilmesi için terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve tasfiye edildiğinin devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesinin temel şart olduğunu açıkladı. Hukukçu Avukat Eyüphan Korkmaz ise 12 maddelik teklifin, terörün sona erdirilmesine yönelik hukuki altyapıyı oluşturduğunu, ağır suçlar ile müebbet hapis cezalarının kapsam dışında tutulduğunu ve pişmanlık hükümleri çerçevesinde toplumsal bütünleşmenin hedeflendiğini belirtti. Teklif, TBMM'deki komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinin ardından yasalaşma sürecine girecek.