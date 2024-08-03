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Abdülhamid Han gemisine yeni görev! İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası'nda olacak

Abdülhamid Han gemisine yeni görev! İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası'nda olacak

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.08.2024 14:04
Karadeniz'e açılan Abdulhamid Han sondaj gemisi ilk çalışmayı Sakarya Gaz Aahası'nda yapacak. Peki Karadeniz'de hangi bölgelerde petrol ve doğalgaz aranacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu’nın konuğu olan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden anlattı.
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Abdülhamid Han gemisine yeni görev!
Abdülhamid Han gemisine yeni görev!
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