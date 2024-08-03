Abdülhamid Han gemisine yeni görev! İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası'nda olacak

Karadeniz'e açılan Abdulhamid Han sondaj gemisi ilk çalışmayı Sakarya Gaz Aahası'nda yapacak. Peki Karadeniz'de hangi bölgelerde petrol ve doğalgaz aranacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu’nın konuğu olan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden anlattı.

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