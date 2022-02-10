Abdülhamid 33 yıl Osmanlı’yı nasıl idare etti? Kimlere karşı mücadele verdi?

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 104 yıl geçti. Milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan tarihçi Mehmet Dilbaz önemli değerlendirmelerde bulundu.

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