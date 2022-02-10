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Abdülhamid 33 yıl Osmanlı’yı nasıl idare etti? Kimlere karşı mücadele verdi?

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 13:06
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 104 yıl geçti. Milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan tarihçi Mehmet Dilbaz önemli değerlendirmelerde bulundu.
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33 yıl Osmanlı’yı nasıl idare etti?
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