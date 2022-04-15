15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD'nin yeni PKK planı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: İşte Suriye'deki skandal görüşmenin perde arkası

ABD'nin yeni PKK planı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: İşte Suriye'deki skandal görüşmenin perde arkası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2022 16:56
Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) yeni komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. ABD'nin terör örgütü hamiliğini devam ettirme arzusu sürerken bu görüşmenin perde arkasındaki kirli amacı da ortaya saçıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede görüşmenin arka planındaki asıl niyete dikkat çekti. Ağar, 'Ukrayna'nın yerinde Türkiye olsaydı. Rusya ile karşı karşıya geldiğimiz bir durumda sınırımızda 40 bin kilometrelik alana mevzilenmiş teröristler nasıl kullanılırdı?" diye sordu.
ABD’nin yeni PKK planı ne?
ABD'nin yeni PKK planı ne?
Mansur Yavaş öğrencilere destek değil köstek oldu!
Mansur Yavaş öğrencilere destek değil köstek oldu!
Karadeniz’de ’kırık ok’ alarmı!
Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı!
Miniklerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Miniklerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdullah Ağar Akıncı B’nin irtifa rekorunu değerlendirdi!
Abdullah Ağar Akıncı B'nin irtifa rekorunu değerlendirdi!
Demirleri çalınan yüksek gerilim direği yıkıldı
Demirleri çalınan yüksek gerilim direği yıkıldı
CHP’lilere usulsüz ihale
CHP’lilere usulsüz ihale
İlim-irfan yuvası! Yeniden inşa edildi
İlim-irfan yuvası! Yeniden inşa edildi
Türkiye’de vesayetin hikayesi
Türkiye'de vesayetin hikayesi
Osmaniye Deliçay çöplüğe döndü!
Osmaniye Deliçay çöplüğe döndü!
Belediyeden engelliler derneğine baskın!
Belediyeden engelliler derneğine baskın!
Daha Fazla Video Göster