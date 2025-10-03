ABD’nin Sumud sessizliği! Trump soykırımı görmezden geliyor

ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik teklif için Hamas'ı tehditleri sürerken İsrail terör örgütü üyeleri tarafından baskın yapılan Sumud gemileri hakkında sessiz kalması dikkatleri çekti. Trump'ın soykırıma, açlığa göz yummasını ve Sumud sessizliğini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.

