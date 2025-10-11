ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff Gazze’de! A Haber bölgede

11 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 11.10.2025 16:12
Gazze'de ateşkesin ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff Gazze'ye gitti. Son gelişmeleri Gazze sınırından A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Sıcak gelişmeleri canlı yayında uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.
