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ABD’nin ateşkes açıklamasını Netanyahu reddetti

ABD’nin ateşkes açıklamasını Netanyahu reddetti

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 09:10
Amerika ve İsrail arasında "ateşkes" polemiği yaşanıyor. Beyaz Saray "Ateşkes yüzde 90 tamam" açıklamasında bulundu; Netanyahu inkar etti. Ateşkes açıklamalarının aslını A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Prof. Dr. Enis Tulça ve Dr. Ali Semin anlattı.
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