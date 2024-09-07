ABD’nin ateşkes açıklamasını Netanyahu reddetti

Amerika ve İsrail arasında "ateşkes" polemiği yaşanıyor. Beyaz Saray "Ateşkes yüzde 90 tamam" açıklamasında bulundu; Netanyahu inkar etti. Ateşkes açıklamalarının aslını A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Prof. Dr. Enis Tulça ve Dr. Ali Semin anlattı.

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