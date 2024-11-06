ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk açıklama

ABD'de 60. başkanlık seçimi yapıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında geçen seçimi, Trump büyük bir zaferle kazandı. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçiren Trump, "Süper çoğunluğa" da ulaşmış oldu. Trump zaferinin ardından seçim merkezine gelerek sahneye çıktı. Trump, "ABD altın çağına ulaşacak." ifadelerini kullandı. Trump, eşi görülmemiş bir siyasi zafer kazandıklarını söyledi. Donald Trump, "Savaşları durduracağım." dedi.

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