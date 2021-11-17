ABD’li senatörün Türkiye açıklaması ve eski CHP’li vekilin NATO çağrısı ne anlama geliyor?

ABD’li Senatör Menendes Türkiye'ye F-16 verilmesi taraftarı olmadığını, Türkiye'nin istedikleri Türkiye olmadığını söyledi. Öte yandan CHP eski Milletvekili Gökmen Öğüt de, "NATO’nun demokrasi derdi olsa Türkiye'ye müdahale ederdi" açıklaması yaptı. Tüm bu açıklamalar ne anlama geliyor? ABD ve CHP’nin amacı ne? Mandacı zihniyete Türkiye’yi teslim etmeye mi çalışıyorlar? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

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