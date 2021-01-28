ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulunan ABD’nin eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Korgeneral Frederick B. Hodges, Biden yönetimiyle birlikte Türkiye ilişkilerinin ne yönde seyretmesi gerektiğini anlattı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Korgeneral Hodges, Türkiye'nin ABD için çok önemli bir müttefik olduğunun altını çizdi.

Korgeneral Frederick B. Hodges'in açıklamaları şu şekilde:

Ben öncelikle Biden yönetiminin şunu vurgulayacağını düşünüyorum, ittifaklar ve müttefiklerle yakın iş birliği. Türkiye çok uzun zamandır ABD'nin müttefiki olmakla beraber başka birçok şeyde de ABD ile ortak. Bu sebeple Türkiye'nin ABD dış politikasında çok önemli bir yer tutacağını tahmin ediyorum. Ümidim şu ki; yönetim Karadeniz bölgesiyle ilgili bir strateji geliştirmeli. Karadeniz'in stratejik önemine ve bu bölgede Türkiye'nin oynadığı çok önemli role uygun bir strateji belirler ama tabii ki belli baskılar ve beklentiler de olacak birtakım konularda.

''ABD – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLAMALI''

Tabii ki öncelikle sayın McGurk, Obama yönetiminde yer almıştı. Ben onun görüşlerine katılmıyordum. YPG ile çok yakından çalışma isteğini desteklemiyordum ve aslında kendisinin Türkiye üzerindeki etkisini de desteklemiyordum. Kesinlikle ümidim yeni yönetimin birçok uzmanları ve eskiden görev yapmış kişileri daha önceki Obama yönetiminden gelen kişileri getirecek olsalar bile bu tecrübelerinden ders almış olmaları. İnsanların aynı şeyleri yapmayacaklarını ümit etmek istiyorum. Şurası çok açık ki; ABD ve Türkiye'nin yeniden güveni inşa etmeleri gerek, bizim dostluğumuzu, ittifakımızı yenilememiz lazım. ABD – Türkiye ilişkilerinde 2.0'ın başlaması lazım.