17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD’li doktorun ‘‘bilimsel gerçekler saklandı’’ iddiası A Haber’de değerlendirildi

ABD’li doktorun ‘‘bilimsel gerçekler saklandı’’ iddiası A Haber’de değerlendirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2020 22:56
Güncelleme:17.05.2020 23:03
ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuş ’’Virüs laboratuvarda manipüle edildi’’ diyerek bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti. A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında Dr. Mikovits’in iddialarını Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak değerlendirdi.
ABD’li doktorun ‘‘bilimsel gerçekler saklandı’’ iddiası A Haber’de değerlendirildi
ABD’li doktorun ‘‘bilimsel gerçekler saklandı’’ iddiası A Haber’de değerlendirildi
Koronavirüsle savaşta hangi noktadayız? Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yorumladı
Koronavirüsle savaşta hangi noktadayız? Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yorumladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Özdil ve Dündar’ın kaçak villalarına AK Parti’den tepki
Özdil ve Dündar’ın kaçak villalarına AK Parti’den tepki
Son dakika: Siyasette kiralık vekil tartışması! CHP neden vekil veririz dedi? |Video
Son dakika: Siyasette "kiralık vekil" tartışması! CHP neden vekil veririz dedi? |Video
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasıdan CHP'li başkan çıkmıştı!
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasıdan CHP'li başkan çıkmıştı!
Küçükkaya'dan İmamoğlu isyan!
Küçükkaya'dan İmamoğlu isyan!
Türk savaş jetleri peş peşe havalandı
Türk savaş jetleri peş peşe havalandı
Çin'i sarsan ölüm! Evinde bulundu
Çin'i sarsan ölüm! Evinde bulundu
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Hadi oradan!
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Hadi oradan!
Daha Fazla Video Göster