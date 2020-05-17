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ABD’li doktorun ‘‘bilimsel gerçekler saklandı’’ iddiası A Haber’de değerlendirildi
ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuş ’’Virüs laboratuvarda manipüle edildi’’ diyerek bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti. A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında Dr. Mikovits’in iddialarını Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak değerlendirdi.