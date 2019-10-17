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17.10.2019
ABD'li Albay Myles Caggins'ten tepki çeken beğeni
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı. Yalan olduğu ortaya çıkan paylaşımla ilgili, ABD'li Albay, daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.
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