ABD'li Albay Myles Caggins'ten tepki çeken beğeni

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı. Yalan olduğu ortaya çıkan paylaşımla ilgili, ABD'li Albay, daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.