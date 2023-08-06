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AB’den vize serbestisi görüşmesi için tarih

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Giriş: 06.08.2023 16:21
Güncelleme:06.08.2023 16:22
Geçtiğimiz temmuz ayında Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir kapı aralanmıştı. Türkiye bu aşamada AB'ye tam üyelik, vize serbestisi ve gümrük anlaşmasının yenilenmesiyle ilgili beklentilerinin karşılanmasını istiyor. İşte tam bu süreçte Avrupa Birliği'nden önemli bir açıklama geldi. Üst düzey bir yetkili vize serbestisi konusunun sonbaharda görüşüleceğini söyledi.
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Vize serbestisi görüşmesi için tarih
Vize serbestisi görüşmesi için tarih
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