ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Jeffrey'nin gündeminde neler var? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da... Jeffrey, Suriye'deki muhalif liderlerle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardında akşam saatlerinde Ankara'ya geçecek olan Jeffrey burada kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Jeffrey'nin Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi bekleniyor. Peki bu görüşmenin gündeminde neler olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu canlı yayında aktardı.