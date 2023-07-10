10 Temmuz 2023, Pazartesi
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ABD’den Türkiye’ye AB desteği! Beyaz Saray: Türkiye’nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz
Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi. NATO'nun ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz." denildi.