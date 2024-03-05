ABD’den PKK/YPG’ye yeni destek! Teröristlere yeni bir eğitim programı başlattılar

ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor. Bu kez Centcom komutanı, terörist ele başı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Birleşik görev birliği de teröristlere yeni bir eğitim programı başlattı.

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