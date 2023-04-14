14 Nisan 2023, Cuma
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ABD’den PKK/YPG çıkışı! Pentagon: SDG ile ortağız
Türkiye'nin hem içeride hem de sınır ötesinde terörle mücadelesi kesintisiz sürerken, ABD'den yine PKK'yı meşru kılmaya yönelik açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki çatı yapılanması olan SDG'nin PKK'dan farklı olduğunu, ABD ile ortak operasyonların süreceğini söyledi.