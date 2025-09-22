22 Eylül 2025, Pazartesi

ABD'den canlı | Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Okan Müderrisoğlu New York'tan aktardı
ABD’den canlı | Başkan Erdoğan’ın programında neler var? Okan Müderrisoğlu New York’tan aktardı

ABD'den canlı | Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Okan Müderrisoğlu New York'tan aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 10:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. Peki, Erdoğan'ın programında neler var? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
ABD’den canlı | Başkan Erdoğan’ın programında neler var? Okan Müderrisoğlu New York’tan aktardı
