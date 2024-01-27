ABD’de tarihi kaos! Texas Amerika’dan ayrılacak mı? 25 eyalet ayaklandı...

ABD'de gündem Texas ve ABD hükümeti arasındaki gerginlik. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanırken bölgeye Ulusal Muhafızların müdahalesi masada. Texas Valisi ise yaptığı çağrıda diğer eyaletlere askerlerini bölgeye göndermesi için çağrıda bulunurken "Bu, Amerika'nın geleceği için bir mücadele" ifadelerini kullandı. Bu çağrıya Oklahoma eyaleti olumlu yanıt verirken bölgeye asker göndereceklerini ifade etti. 25 eyalet ve Eski ABD Başkanı Donald Trump da Texas yönetiminin tarafında olduğunu duyurdu. Konuyu uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN