ABD’de Suriye’de rota değişikliği! Ülkeyi bölme planına yeni kılıf

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülemez olduğunu ve bölgesel özerklikleri de koruyan, federasyon değil ama ona yakın yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? A Haber uzmanlara sordu

