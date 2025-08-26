26 Ağustos 2025, Salı

ABD'de Suriye'de rota değişikliği! Ülkeyi bölme planına yeni kılıf
ABD’de Suriye’de rota değişikliği! Ülkeyi bölme planına yeni kılıf

ABD’de Suriye’de rota değişikliği! Ülkeyi bölme planına yeni kılıf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 15:53
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülemez olduğunu ve bölgesel özerklikleri de koruyan, federasyon değil ama ona yakın yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? A Haber uzmanlara sordu
