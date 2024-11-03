ABD’de hangi aday önde? Trump mı Harris mi?

ABD seçimlerine 2 gün kaldı. Anketler hangi adayı önde gösteriyor? ABD seçim sonuçları Orta Doğu'da dengeleri değiştirir mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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