ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

ABD, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç limanına sevkiyatlara başladı. Helikopter ve zırhlı araçları taşıyan ABD ordusuna ait yük gemisinin çarşamba günü Dedeagaç'a varması bekleniyor.

ABD, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı 'Defender Europe 21' tatbikatı için hazırlıklara başladı.

Tatbikatta yer alacak Amerikan güçlerinin ilk bölümü "Endurance" adlı yük gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek.

Gemide, zırhlı araçlar ve helikopterler yer alıyor.

Geminin çarşamba günü Dedeağaç'a ulaşması bekleniyor.

Limana toplamda, 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel çıkarılacak.

Sevkiyat 7 ayrı seferde gerçekleşecek ve mayıs ayına kadar tamamlanacak.

"Orta ve doğu Avrupa'da Rus tehdidi" senaryolarına dayalı ve bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat, yaz ortalarında tamamlanacak.

Tatbikat; Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'da gerçekleştirilecek.

Dikkat çeken detay ise Yunanistan'ın bu yıl ilk kez "Defender Europe" tatbikatına dahil edilmiş olması.