ABD-Rusya hattında nükleer gerilim! A Haber’de uzman isimler açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’ya verdiği sürenin sonunda gerekenlerin yapılmaması halinde yaptırımların devreye gireceğini açıklaması, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti. Bu açıklamalara karşılık Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev’den gelen “Ölü El” çıkışı, nükleer restleşmenin habercisi oldu. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren uzmanlar, Rusya’nın bir satranç stratejisi yürüttüğüne dikkat çekerek, ABD'nin denizaltı hamlelerinin Moskova tarafından doğrudan kışkırtma olarak algılandığını vurguladı. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz ise “Ölü El” sisteminin ne anlama geldiğini aktararak, bu sistemin devreye girmesi durumunda yaşanabilecek senaryolara dair çarpıcı bilgiler verdi.