ABD Orta Doğu’ya 900 asker gönderecek! ABD bölgedeki varlığını artırıyor

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimi bir yandan da bölgeye sevkiyat yapıyor. Akdeniz’e savaş gemileri gönderen Washington, bu kez 900 asker ile yeni hava savunma sistemlerinin bölgeye konuşlandırılacağını duyurdu.

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