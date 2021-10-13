ABD neden YPG/PKK’ya destek veriyor? Jamestown Araştırma Enstitüsü Başkanı Glen Howard: McGurk, YPG’yi ortaya çıkaran kişi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk'e işaret etmiş, "Bu adam PKK/YPG'nin yönetmeni durumundadır." demişti. Peki McGurk Suriye'de nasıl bir rol üsleniyor? Washington'dan Jamestown Araştırma Enstitüsü Başkanı Glen Howard A Haber'e konuştu. "McGurk, YPG'yi oluşturan ve onları ortaya çıkaran kişi." dedi. İşte A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik desteği Biden yönetiminde de devam ediyor. Peki ABD, DEAŞ ile mücadeleyi ileri sürerek neden bir başka terör örgütü ne destek veriyor? Washington'dan Jamestown Araştırma Enstitüsü Başkanı Glen Howard, konuyla ilgili A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biden yönetiminin Ortadoğu'daki stratejisi, başladıkları şekilden daha farklı bir yöne gitti. Başlangıçta bölgedeki pozisyonlarını değerlendirdikleri için faaliyetlerini askıya almışlardı. Ama Afganistan'da yaşananlar Biden yönetimi üstünde iç politikada ciddi bir baskı oluşturdu. Bu da Suriye'deki stratejilerini de etkiledi. Biden sadece Afganistan'da kaybetmekle kalmazsa ve DEAŞ yeniden canlanırsa bu onun için çok ama çok kötü olur. Suriye'de kalmak istemelerinin bir diğer sebebi de, sonunda diplomatik bir çözüm bulabileceklerini düşünmeleri. YPG'yi desteklemek de bu stratejinin bir parçası. YPG'yi Esad'a uyguladıkları baskının bir parçası olarak görüyorlar. Bu da aslında, Trump'ın uyguladığı politikanın devamı anlamına geliyor.

"TÜRKİYE BÖLGEDE ULUSAL ÇIKARLARINI KORUYOR"

Trump yönetimindeki ABD, YPG'yi destekliyordu. Yani Biden ve Trump yönetimlerinin izlediği politikalar arasında bir benzerlik var. Türkiye temel olarak, İdlib'teki krizde durumu kendi yararına olacak şekilde değiştirdi. Türkiye halen daha ABD'nin tutumu konusunda problem yaşıyor. Çünkü Türkiye'nin yaptıklarını takdir etmiyorlar. Türkiye, Suriye'de kendi çıkarlarını garanti altına alıyor. ABD'yi beklemektense kendi çıkarlarını kendi korumaya karar verdi. Güvenlik koridoru oluşturarak YPG/PKK'nın sınırdan yapacağı saldırıların önüne geçiyor. Yani Türkiye bölgede ulusal çıkarlarını koruyor. Biden yönetimi ise Suriye'de ABD için durumun daha kötüye gitmemesi adına aynı politikayı izlemeye devam ediyor.

"ORTAYA ÇIKARAN KİŞİ"

McGurk, YPG'yi oluşturan ve onları ortaya çıkaran kişi. YPG'nin ismini değiştiren kişi. PKK'yı, "YPG" olarak isimlendirdi. Böylece amerikalıların YPG'nin Suriye'deki rolünü daha iyi anlayacaklarını düşündü. Hepimiz YPG'nin PKK ile aynı şey olduğunu biliyoruz. Bölgeyi tanıyan herhangi biri bu iki örgüt arasında bağlantı olduğunu bilir. Yani Başkan Erdoğan, doğru olan şeyi dile getirdi. McGurk'e işaret etti. McGurk, YPG'yi terk etmeyecek. YPG'nin desteklenmesi için rol oynamaya devam edecek. Bir taraftan da, CENTCOM'un oynadığı rol var. Afganistan'da yaşananlardan dolayı CENTCOM Güney Asya'da etkisinin büyük bir kısmını kaybetti. Bu yüzden CENTCOM da yeniden Suriye'ye odaklandı ve YPG'yi destekliyor.