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ABD nasıl geri adım attı? Gazeteci-Yazar Metin Özkan’dan değerlendirme

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Giriş: 15.02.2021 23:26
Güncelleme:15.02.2021 23:27
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci-Yazar Metin Özkan, ABD’nin Gara katliamıyla ilgili attığı geri adımı değerlendirdi.

A Haber'de ABD'nin Gara katliamıyla ilgili yaptığı düzeltmeyi değerlendiren Gazeteci-Yazar Metin Özkan, düzeltmede Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanlığı'nın attığı adımların önemli olduğunun altını çizdi.

Gazeteci-Yazar Metin Özkan şu ifadeleri kullandı:

Yapılan bu düzeltme bir özür müdür? Bence özür değildir ama özrün yerini tutabilecek bir şekilde anlaşılır. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü çok sert çıkışı, Sayın Devlet Bahçeli'nin sert çıkışı ve Dışişleri Bakanlığı'nın temasları bir anlamda bu geri adım atmayı da getirdi diye düşünüyorum.

''ABD TÜRKİYE'DEN ASLA VAZGEÇEMEZ''

Ama ne olursa olsun benim gördüğüm şudur; ABD, Türkiye'yi çok sıkıştırır, Türkiye ile çok uğraşır, Türkiye'de istediği siyasi düzeni getirmek için kullanabileceği mutlaka argümanlar arar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden asla ve asla vazgeçemez. Çünkü Türkiye gibi güçlü bir müttefik bulunması özellikle de Ortadoğu'da hiçbir şekilde mümkün olmayacak bir adımdır ABD için.

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